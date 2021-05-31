الإثنين 31-05-2021
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الإثنين، 31-05-2021 08:02 م

فيديو - انفجار صهريج غاز في لبنان مما أدى إلى إصابات

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الوكيل الإخباري - أفاد موقع "لبنان 24"، اليوم الاثنين، بانفجار صهريج يحمل الغاز، في بلدة "حوش السيد علي" بالهرمل، الواقعة على الحدود اللبنانية السورية.

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وأشار "لبنان 24" إلى أنه "أثناء قيام صهريج صغير بتعبئة قارورة غاز لأحد المنازل ببلدة حوش السيد علي في الهرمل، انفجرت هذه القارورة ومعها الصهريج، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص".


ولفت إلى إصابة اثنين بجروح خطرة، حيث تم نقلهما إلى مستشفى "الجعيتاوي" في العاصمة بيروت، بسبب الحروق التي تعرضا لها.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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