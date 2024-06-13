فيديو - حريق هائل بمصفى نفط في العراق

الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام عراقية باندلاع حريق هائل في مصفى النفط على طريق أربيل – كوير، أدى إلى اشتعال مخزن لمادة الأسفلت، فيما عملت عشر فرق إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.

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وذكرت شبكة "رووداو " الإعلامية أن الحريق وقع في حوالي الساعة الثامنة والنصف من مساء الأربعاء، لافتة إلى أن "نحو عشر من فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق، وقد ارتفع الدخان مئات الأمتار وغطى المنطقة".



وأشارت المعلومات الأولية للشبكة إلى أن "مخزن أسفلت داخل المصفى قد شبت فيه النار، ويتوقع أن يمر وقت ليس بالقصير قبل السيطرة على النار التي من الصعب جدا أن تنطفئ قبل نفاد الوقود الذي في المخزن".















