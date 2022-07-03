فيضانات خطيرة بسبب أمطار غزيرة في سيدني

الوكيل الإخباري - أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على سيدني أكبر مدن أستراليا إلى فيضانات خطيرة في المناطق المنخفضة، وغمرت المياه مساحات واسعة من المدينة اليوم الأحد، مع تسجيل فيضانات بلغ ارتفاع منسوبها 1.5 متر في بعض الضواحي.

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وأصدرت خدمة الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز توصية لسكان عدة مناطق بإخلاء منازلهم، محذرة من أنه من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار حتى يوم غد الاثنين، بحسب قناة يونيفرسال التلفزيونية الأسترالية.



كما تعرضت سيدني إلى 4 أضعاف حجم الأمطار التي تهطل عليها عادة خلال شهر تموز بالكامل.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية من أن مستويات المياه في المنطقة قد ترتفع على الأقل بنفس الارتفاع الذي كانت عليه في آذار، حيث تعرضت أجزاء كبيرة من ذات المناطق المنخفضة من المدينة لفيضانات شديدة، وفاضت المياه خلف سد واراجامبا.



بترا

