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الإثنين، 21-02-2022 12:44 م

قذيفة أوكرانية تستهدف نقطة تفتيش حدودية روسية في روستوف

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الإثنين، أن قذيفة أطلقت من أوكرانيا أصابت مركز دائرة الحدود التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة روستوف.


أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الإثنين، أن قذيفة أطلقت من أوكرانيا أصابت نقطة دائرة الحدود التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة روستوف.

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وأصدرت الوزارة بيانا رسميا قالت فيه إنه "في 21 شباط/فبراير عند الساعة 9:50 صباحًا، أطلقت قذيفة مجهولة الهوية من الأراضي الأوكرانية وسقطت على نقطة حدودية تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي ودمرت كليا دون وقوع أي إصابات".

 

وأضاف البيان: "المركز الحدودي يستخدم كمكان عمل النقطة الحدودية لإدارة الحدود التابعة للأمن الفدرالي الروسي في مقاطعة روستوف، ويقع على مسافة حوالي 150 مترًا من الحدود الروسية الأوكرانية".


سبوتنيك

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