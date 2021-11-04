قرداحي يضع شرطا لاستقالته

الوكيل الاخباري - أفادت وكالة أنباء تركية، اليوم الخميس، بأن وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، وضع شرطا أمام دول الخليج قبل الموافقة على استقالته.



ونقلت قناة "الأناضول"، مساء اليوم الخميس، عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن قرداحي قد ربط تقديم استقالته من منصبه كوزير للإعلام في لبنان، بضمان تبدل الموقف الخليجي من بلاده.



وكان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قد خرج، في وقت سابق اليوم الخميس، بتصريحات جديدة، رد فيها على الداعين له بالاستقالة من منصبه.



وقال قرداحي، في تصريحات مع قناة "الميادين" إنه "لن يستقيل ولم يغير موقفه".

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