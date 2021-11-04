الخميس 04-11-2021
الوكيل الاخباري

اجتماع لمجلس الشراكة الزراعي لمناقشة خارطة الطريق للقطاع الزراعي

محاضرة توعوية حول التنمر المدرسي بين الطلاب في الأغوار الجنوبية

بريطانيا تسجل 214 وفاة 37269 اصابة بفيروس كورونا

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الايرلندي

اختتام أعمال مؤتمر صورة الأردن في العالم في 100 عام

جرش : انطلاق الدورة 16 لجائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية

العودات : مجلس النواب سيتعامل بمسؤولية وطنية مع التوجيهات الملكية

نقل عدد من جماهير الوحدات إلى المستشفيات

قرداحي يضع شرطا لاستقالته

وزارة الثقافة تطلق برنامج حكاية مكان من مأدبا

الخميس، 04-11-2021 07:11 م

قرداحي يضع شرطا لاستقالته

w


 الوكيل الاخباري  - أفادت وكالة أنباء تركية، اليوم الخميس، بأن وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، وضع شرطا أمام دول الخليج قبل الموافقة على استقالته.

ونقلت قناة "الأناضول"، مساء اليوم الخميس، عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن قرداحي قد ربط تقديم استقالته من منصبه كوزير للإعلام في لبنان، بضمان تبدل الموقف الخليجي من بلاده.

وكان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قد خرج، في وقت سابق اليوم الخميس، بتصريحات جديدة، رد فيها على الداعين له بالاستقالة من منصبه.

وقال قرداحي، في تصريحات مع قناة "الميادين" إنه "لن يستقيل ولم يغير موقفه".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1050130160_0_0_2908_1573_1000x541_80_0_0_22d988f138de0986139fd7c85b675b98

الكتلة البرلمانية لحزب الله تجدد دعمها لقرداحي

6183befa42360413f942cea4

سيئول: كوريا الشمالية تستعد لفتح الحدود مع الصين

6165e29a4c59b745f66c0a7c

نائبة بايدن ستعبر عن دعم أمريكا لانتخابات ليبيا في قمة باريس

6183c6ce423604188c2f21f4

بيونغ يانغ: تطوير الأسلحة خيار حتمي للدفاع عن النفس

61726ef84c59b72a0273a5ba

الصين تحتج على زيارة أعضاء من البرلمان الأوروبي إلى تايوان

6183cd9d4236040a67063ca2

الجيش المصري يتحرك تجاه مدمني المخدرات

أخبار متعلقة
1050130160_0_0_2908_1573_1000x541_80_0_0_22d988f138de0986139fd7c85b675b98

الكتلة البرلمانية لحزب الله تجدد دعمها لقرداحي

image-513

وزير الإعلام اللبناني يعلن أنه لن يقدم استقالته

w

لبنان يبحث معالجة تداعيات الازمة مع السعودية ودول الخليج

UAE-Embassy-in-Beirut

أنباء متداولة حول عرض مقر سفارة الإمارات لدى لبنان للبيع

نجيب-ميقاتي-وجورج-قرداحي

قرداحي : لست متمسكا بمنصب وبإنتظار ميقاتي لإصدار قرار متفق عليه

1050522819_0_66_1898_1093_1000x541_80_0_0_330ca1c14e7f444ec1e074aba47ac3f7

وزير خارجية لبنان يدعو السعودية إلى الحوار لحل الأزمة الدبلوماسية