قصف صاروخي يستهدف مطار أربيل في كردستان العراق

الوكيل الإخباري - أفادت مصادر في العراق مساء يوم الأربعاء، بأن قصفا صاروخيا استهدف مطار أربيل في كردستان العراق.

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وأضافت المصادر، أن دوي انفجار سمع في أربيل عاصمة إقليم كردستان، مشيرا إلى أن القنصلية الأمريكية أطلقت صافرات الإنذار.



وأشارت إلى أن سحب الدخان ارتفعت من إحدى البنايات قرب مطار أربيل الدولي.

وأكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إطلاق صاروخ باتجاه مطار أربيل.



المصدر : روسيا اليوم

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