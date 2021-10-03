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الأحد، 03-10-2021 08:08 م

قطر تطلب من الصين بناء 4 ناقلات للغاز

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الوكيل الاخباري- طلبت قطر اليوم الأحد من الصين، بناء أربع ناقلات عملاقة للغاز الطبيعي المسال.

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وأعلنت شركة قطر للبترول، في بيان اليوم، أنها طلبت بناء أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال من مجموعة هودونغ-جونغوا لبناء السفن المحدودة، والمملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن .


وقالت الشركة إن الناقلات الأربع، تشكل الدفعة الأولى ضمن برنامج قطر للبترول الضخم لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال لتلبية المتطلبات المستقبلية لأسطولها من الناقلات والمرتبطة بمشاريع توسعة حقل الشمال، وكذلك لمتطلبات استبدال سفن الأسطول الحالي.

 

المصدر: بترا

 

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