الأربعاء 29-03-2023
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الأربعاء، 29-03-2023 03:21 ص

قطر: موقفنا ثابت لا تطبيع مع النظام السوري

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الوكيل الاخباري - أكدت قطر موقفها الرافض للتطبيع مع سوريا، وقالت إنه "لا يوجد حتى الآن إجماع عربي حول عودة النظام السوري للجامعة العربية".

جاء ذلك على المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، الذي قال خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية إن "الموقف القطري ثابت، فلا يوجد تطبيع مع هذا النظام حتى تزول الأسباب التي دعت لمقاطعته". وذلك ردا على سؤال حول ما يثار حاليا حول التحرك لعودة سوريا إلى الجامعة العربية.

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