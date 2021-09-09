الخميس 09-09-2021
الوكيل الاخباري

قلق أممي على الأوضاع في اليمن

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الخميس، 09-09-2021 12:13 ص

قلق أممي على الأوضاع في اليمن

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الوكيل الإخباري - قال فريق خبراء الأمم المتحدة الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، إن النزاع في البلاد لا يزال مستعصيا على الحل، على الرغم من الجهود الدولية والإقليمية الحثيثة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار والشروع بعملية سلام.

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وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، سلط تقرير فريق الخبراء الذي تم نشره اليوم الأربعاء، وجاء بعنوان "أمة منسية: دعوة للبشرية لإنهاء معاناة اليمن"، الضوء على الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في اليمن في الفترة الممتدة بين الأول من تمّوز 2020 و30 حزيران 2021. وأشار إلى تأثير القيود المفروضة على الوصول إلى اليمن، للسنة الثالثة على التوالي، إضافة الى جائحة كوفيد-19، والمحدودية الشديدة في الفترة المخصصة للتحقيق، على عمل الفريق الأممي.


وأعرب فريق الخبراء البارزين عن قلقه البالغ تجاه استمرار بيئة الخوف والخروج على القوانين السائدة في اليمن، والتي تردع الكثيرين من التعاون ومشاركة المعلومات مع الفريق أو حتّى منح الموافقة على استخدام المعلومات.

 

بترا 

 

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