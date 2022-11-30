الأربعاء 30-11-2022
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الأربعاء، 30-11-2022 08:49 ص

قوات أوكرانية تقصف محطة كهرباء في منطقة كورسك الروسية

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الوكيل الإخباري - قال حاكم محلي، إن القوات الأوكرانية قصفت محطة كهرباء في عدة هجمات على منطقة كورسك الروسية، أمس الثلاثاء، ما تسبب في انقطاع جزئي للتيار الكهربائي.

وقال رومان ستاروفويت، حاكم منطقة كورسك، عبر تطبيق تيليجرام: "كان هناك إجمالاً نحو 11 عملية إطلاق (هجوماً). أصيبت محطة للكهرباء. بسبب هذا، هناك انقطاع جزئي في التيار الكهربائي في مقاطعتي سودجا وكورينيفو"، وهما جزء من منطقة كورسك الروسية وتقعان على الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا.

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وأضاف أنه لا توجد معلومات حتى الآن عن إصابات محتملة.


ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير. ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها، كما لم تعلق على الفور.


واتهمت السلطات الروسية في المناطق المتاخمة لأوكرانيا كييف مراراً بمهاجمة أهداف مثل خطوط الكهرباء ومخازن الوقود والذخيرة. 

 

البيان

 




 

 


 

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