كوريا تبني سفنا جديدة لمصر

الوكيل الإخباري - تستعد شركة ديسون الكورية الجنوبية لبناء السفن، لبناء سفينتي شحن متعددة الأغراض لمصر، بعدما فازت على منافساتها الصينية والأوروبية بتوقيع عقد مع شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري.



وقالت الشركة إنها وقعت أيضا مذكرة تفاهم لبناء عبارتي سيارات مع شركة القاهرة التابعة لوزارة النقل المصرية.

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وبموجب العقد، ستقوم شركة دايصن لبناء السفن والهندسة ببناء سفينتي شحن متعددتي الأغراض بحمولات ساكنة تبلغ 14 ألف طن. كما ستقوم ببناء عبارتي سيارات يبلغ طولها 190 مترا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة.



وبلغ المبلغ الإجمالي للصفقة حوالي 25 مليون دولار أمريكي.



وقال مسؤول في شركة دايصن لبناء السفن والهندسة إن المبلغ يمثل حوالي 70% من هدف الشركة السنوي.



وأضاف أنه بالنظر إلى أن هذه الصفقة تعد الصفقة الثانية التي توقعها الشركة في القارة الإفريقية، بعد صفقة مع شركة مغربية في عام 2021، فإن ذلك سيكون بمثابة فرصة لتعزيز مكانة الشركة في القارة الإفريقية.



وكان وزير النقل المصري كامل الوزير، قد طلب من المدير التنفيذي لشركة "ديسون" الكورية الجنوبية، بتخفيض قيمة الصفقة وذلك على هامش توقيع عقود بناء 2 سفينة تجاري متعددة الأغراض لصالح وزارة النقل.

RT