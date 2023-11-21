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الثلاثاء، 21-11-2023 02:06 م

كييف تستضيف رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة مولدوفا

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الوكيل الاخباري- وصل كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة مولدوفا مايو ساندو إلى العاصمة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، وذلك في الذكرى السنوية العاشرة لبدء احتجاجات "ميدان كييف".

وكتب ميشيل عبر موقع "إكس": "من الجيد أن أكون في كييف مرة أخرى بين الأصدقاء"، وأرفق صورة لوصوله إلى محطة قطار في كييف.

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وذكرت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق أن ميشيل يعتزم الذهاب إلى أوكرانيا للمشاركة في الفعاليات المكرسة لذكرى احتجاجات "الميدان"، التي تحتفي بها أوكرانيا كعيد وطني أطلق عليه "يوم الحرية والكرامة".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الرئاسة الأوكرانية وصول رئيسة مولدوفا مايا ساندو إلى العاصمة الأوكرانية، وقالت في بيان لها: "في يوم الكرامة والحرية، قام رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي والسيدة الأولى إيلينا زيلينسكايا بتكريم ذكرى النشطاء الذين لقوا حتفهم خلال ثورة الكرامة"، مضيفا "حضرت المراسم رئيسة مولدوفا مايا ساندو أيضا".

 




 

 


 

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