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الأحد، 19-11-2023 02:54 م

لأول مرة .. الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن صاروخ فتاح 2 الفرط صوتي - صور

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الوكيل الاخباري - أزاح الحرس الثوري الإيراني الستار عن صاروخ فتاح 2 الفرط صوتي لأول مرة اليوم الأحد خلال زيارة تفقدية للمرشد الإيراني علي خامنئي إلى معرض منجزات القوة الجوفضائية للحرس الثوري.

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وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي عقب الزيارة بحضور عدد من مسؤولي الحرس الثوري وعلى رأسهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي: إن "تحقيق مثل هذه الإنجازات العلمية يعتمد على الدافع المبني على العزيمة والإيمان. أينما دخل شبابنا بالعزم والإيمان، استطاعوا أن يفعلوا أشياء عظيمة، وعلامات العزم والإيمان واضحة في هذا المعرض".


وأضاف خامنئي: الميزة الأخرى لمعرض القوة الجوفضائية لحرس الثورة هي الابتكار. وبطبيعة الحال، لا ينبغي أن نكتفي بمستوى النجاح الحالي، لأن مختلف القطاعات العسكرية والمدنية في العالم تتحرك وتتحسن بشكل مستمر وعلينا أن نحاول ألا نتخلف عن الركب.

 




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