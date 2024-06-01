السبت 01-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الاردن تصدر بياناً شديد اللهجة

فتح باب التسجيل للتغطية الإعلامية لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة

ولي العهد يؤكد أهمية تأهيل المعلمين وتوفير بيئة تعليمية مناسبة - صور

اجتماع بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح

أكيد: تسجيل 57 إشاعة الشهر الماضي

القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مركباً سياحياً في خليج العقبة

أبو حمزة يكشف مدى قوة سرايا القدس في حربها ضد الاحتلال ويبشر الأسرى بالحرية

لبيد يطالب بتنفيذ صفقة التبادل

صحة غزة: الاحتلال يرتكب 5 مجازر خلال 24 ساعة

الحكومة: 90% نسبة إنجاز أولويات تحديث القطاع العام في 2023

السبت، 01-06-2024 03:11 م

لافروف: الولايات المتحدة تغفر لنظام كييف كل تصرفاته

665b07554c59b73498659388


الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة لمشروع "لا يسقط بالتقادم"، إن نظام كييف يلائم الولايات المتحدة والغرب كأداة في الحرب ضد روسيا، وبالتالي يغفران له كل شيء.

اضافة اعلان


وأضاف لافروف: "هناك نفاق وتواطؤ مع نظام كييف من جانب الغرب، الذي يغض النظر عن تصرفات سلطات كييف ويغفر لها كل شيء، بما في ذلك هذه التصرفات الصريحة لتطبيق النظرية والممارسة النازية، التي أصبحت مألوفة وشائعة لأن النظام في كييف يرضي الغرب والولايات المتحدة كأداة تستخدم في النضال ضد روسيا".

وأشار لافروف إلى أن القيود المفروضة على استخدام اللغة الروسية في أوكرانيا لم تحظ بأي رد فعل في الغرب، على الرغم من أن روسيا طالبت مرارا بإجراء تحقيقات حول هذا الحظر في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا ولجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري. ووفقا له، تجري هذه المنظمات التحقيق، فقط إذا كان الأمر يتعلق في الادعاءات ضد روسيا.


وشدد لافروف على أن "كبار المسؤولين الأوكرانيين غالبا ما يستخدمون تسميات مسيئة للروس في تصريحاتهم، ويزعمون أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي شيء روسي، لا في خاركوف ولا في نيكولاييف. ويؤكد هؤلاء أنهم سيستمرون في إقرار القوانين التي ستقضي على كل شيء روسي بشكل تشريعي، وإذا لزم الأمر، فسيفعلون ذلك جسديا".


وذكر لافروف أن فلاديمير زيلينسكي نصح في أغسطس 2021، الأشخاص الذين يشعرون بانتمائهم للثقافة الروسية بمغادرة أوكرانيا إلى روسيا لضمان مصلحة أبنائهم وأحفادهم. وخلص لافروف إلى القول: "هذه عنصرية ونازية بحتة".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202419122129701345089

صفارات الإنذار تدوي في 9 بلدات في سهل الحولة والجليل الأعلى

665b035e4c59b754d977ee76

ليبيا.. نفوق غامض لأعداد كبيرة من الإبل يستنفر الشرطة الزراعية

مسيرة اسرائيلية

حزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية في لبنان

665af87c4236044a207eeb01 (1)

حاكم مقاطعة بيلغورود يعلن عن ثالث إنذار جوي خلال يوم واحد

665ae8aa4c59b744b7027ed6

جنرال صيني يكشف أهداف استراتيجية واشنطن في المحيطين الهندي والهادئ

665af0394c59b7510101e5cb

مجلس الدوما ينظر في منع نشاط مؤسسة كلوني في روسيا

أخبار متعلقة
665aaf844c59b75c7b013cbc

صحيفة أمريكية تحذر من تفاقم الأزمة الداخلية على خلفية محاكمة ترامب

665aab074c59b7333f684492

كارلسون: أوكرانيا قد تختفي خلال الخمسين سنة القادمة

1000485114

برلين تعطي كييف الإذن باستخدام أسلحة ألمانية لضرب أهداف داخل روسيا

66554f0b4c59b7787b740944

بولندا تبرم مع واشنطن صفقة بقيمة 677 مليون يورو لشراء صواريخ أمريكية

663e7f244236045521312977

البيت الأبيض: نقص إمدادات الأسلحة تسبب في فقدان الجيش الأوكراني زمام المبادرة

6635459342360401d9530d12

الخارجية الأمريكية تؤكد ضرورة تعاون واشنطن وموسكو في قضايا أمن الفضاء