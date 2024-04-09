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الثلاثاء، 09-04-2024 09:46 ص

لافروف: روسيا والصين تتفقان على بدء حوار حول الأمن الأوراسي

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الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الموجود في زيارة للعاصمة الصينية، إن موسكو وبكين اتفقتا على بدء حوار بشأن الأمن الأوراسي.

وأضاف لافروف في ختام مباحثاته مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي: "تظهر مهمة تشكيل الأمن الأوراسي. لقد ذكر ذلك الرئيس فلاديمير بوتين في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية. واتفقنا نحن والأصدقاء الصينيون على بدء حوار بمشاركة الأطراف الأخرى ذات التفكير المماثل حول هذه القضية".

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وأشار الوزير لافروف إلى أن روسيا والصين، تهدفان إلى تعزيز الأمن في أوراسيا.


وكان لافروف وصل إلى بكين أمس الاثنين في زيارة رسمية تستغرق يومين.

 

RT

 




 

 


 

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