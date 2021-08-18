الأربعاء 18-08-2021
الوكيل الاخباري

دعوة لتطعيم طلبة المدارس للحد من انتشار كورونا

روسيا.. وفاة ثلاثة من مصابي انفجار يامال

وزير الصحة ينهي خدمات موظفين- أسماء

الحكومة : سيتم رفع جميع أنواع الحظر بداية شهر أيلول

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من رام الله

أسعار الذهب الأربعاء 18/8/2021

استقرار أسعار النفط عالميا

وفيات الأربعاء 18/8/2021

الأراضي والمساحة تحيل قضية إلى المدعي العام بعد شكوى وردت برنامج الوكيل

شرطي يقتل زميلا له لسبب غريب في مصر

الأربعاء، 18-08-2021 08:00 ص

لبنان.. السيطرة على حريق بمحطة كهرباء في بيروت

611c47eb4c59b748e82905c8


الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام لبنانية وشهود عيان، أن حريقا اندلع في إحدى محطات الكهرباء الرئيسية في العاصمة اللبنانية بيروت، سبقه سماع دوي انفجار.

وذكرت المصادر أن فرق الإطفاء هرعت إلى المكان، وشرعت في إخماد النيران في المحطة بمنطقة قصقص في بيروت.

اضافة اعلان


وأكدت المصادر سماع دوي انفجار في أرجاء المنطقة التي تقع فيها المحطة، قبل اشتعال النيران.


وأشارت إلى أن "الحريق الذي نشب في مؤسسة كهرباء لبنان بمنطقة قصقص، كان خارجيا"، مؤكدة وجود "مخاوف من احتمال امتداد النيران إلى براميل زيت أنزلت حديثا إلى المحطة".


وأوضحت أن "الحريق الذي تمت السيطرة عليه لم يسفر عن أعطال كبيرة.
ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن احتمال وقوع خسائر بشرية.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
611cb0b14c59b74c8d0c6a05

روسيا.. وفاة ثلاثة من مصابي انفجار يامال

611c9ad7423604561d0a9596

إعلام أمريكي: 15 ألف أمريكي عالقون في أفغانستان

611c7eac4c59b74800289145

البيت الأبيض: إجلاء نحو 1100 أمريكي من أفغانستان الثلاثاء

1

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى 1941 قتيلا

1

تجميد احتياطيات الحكومة الأفغانية بالبنوك الأميركية

1

ترودو: كندا لن تعترف بحكومة طالبان

أخبار متعلقة
w

نصر الله : أي غارة إسرائيلية على لبنان سيتم الرد عليها حتما

مصر

مصر..الكشف عن أسباب انقطاع التيار في بعض المحافظات

1048990613_0_0_3072_1662_1000x541_80_0_0_f02579f313651578d7c954768693749b

المدفعية الإسرائيلية تقصف المناطق التي أطلقت منها الصواريخ في جنوب لبنان

6e51e850-22aa-4c26-9b79-2e22c2afbfa2_16x9_1200x676

تفعيل الإنذارات.. صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل

e

ميقاتي : تقدم بطئ في تشكيل الحكومة

db0f6c4761

لبنان: أزمة الكهرباء تهدد بتوقف عمل المستشفيات