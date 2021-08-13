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الجمعة، 13-08-2021 11:22 م

لبنان.. عون يدعو دياب لعقد اجتماع حكومي والأخير يرفض

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الوكيل الإخباري - رفضت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم الجمعة، لعقد اجتماع للحكومة ، وقالت في بيان: "بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 آب 2020، والتزاماً بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعاً لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور، وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع".

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وكان رئيس الجمهورية ميشال عون دعا مجلس الوزراء اللبناني الى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء في جلسة تخصص لمعالجة التداعيات الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها، وذلك استناداً الى الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور".

 

المصدر : بترا

 




 

 


 

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