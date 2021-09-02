لقاء قمة أردني فلسطيني مصري في القاهرة الخميس

الوكيل الإخباري - من المقرر عقد قمة ثلاثية أردنية فلسطينية مصرية في القاهرة الخميس.

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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن الهدف من القمة "حث الإدارة الأميركية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على حل الدولتين، من خلال خطوات عملية تضع حداً للسياسة الاستيطانية العنصرية المستمرة في جميع الأراضي الفلسطينية، خاصة في محافظة القدس، والعمل على فتح مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين".



ونقلت الوكالة عن سفير دولة فلسطين لدى مصر، دياب اللوح، قوله إن الرئيس محمود عباس سيصل إلى القاهرة الأربعاء في زيارة رسمية.