لقطات فيديو لدمار كبير في زلزال تركيا فجر اليوم

الوكيل الإخباري - أظهرت لقطات فيديو دمارا واسعا في المباني جراء زلزال قوي بقوة 7,8 درجات جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب فجر اليوم الاثنين وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.
وتداول عدد كبير من النشطاء مقاطع الفيديو التي تظهر ما أدى إليه الزلزال .
في غمضة عين، لا طيارة ولا صاروخ ولا ناتو ولا بالون ولا عدة ولا غيره ولا لحقوا يتصلوا يحذروا#زلزال عنيف يدمر المنازل في تركيا pic.twitter.com/uIzUoDPyMy— مشاغبة (@Go_Away_Baby) February 6, 2023
انهيار فندق فى زلزال تركيا المشاهد قاسية والصور تاتى تباعا #زلزال#sondakikahaberleri— آكار هاكان 🇹🇷 (@akarh99) February 6, 2023
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