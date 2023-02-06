لقطات فيديو لدمار كبير في زلزال تركيا فجر اليوم

الوكيل الإخباري - أظهرت لقطات فيديو دمارا واسعا في المباني جراء زلزال قوي بقوة 7,8 درجات جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب فجر اليوم الاثنين وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

اضافة اعلان



وتداول عدد كبير من النشطاء مقاطع الفيديو التي تظهر ما أدى إليه الزلزال .