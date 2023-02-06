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الإثنين، 06-02-2023 06:13 ص

لقطات فيديو لدمار كبير في زلزال تركيا فجر اليوم

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الوكيل الإخباري - أظهرت لقطات فيديو دمارا واسعا في المباني جراء زلزال قوي بقوة 7,8 درجات جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب فجر اليوم الاثنين وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

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وتداول عدد كبير من النشطاء مقاطع الفيديو التي تظهر ما أدى إليه الزلزال .


 




 

 


 

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