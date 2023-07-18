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الثلاثاء، 18-07-2023 07:37 ص

ماذا اهدى أردوغان لـ بن سلمان خلال زيارته إلى السعودية

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الوكيل الاخباري - أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيارة "توغ" المصنوعة محليا في تركيا.

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وقدم أردوغان السيارة ذات اللون الأبيض لبن سلمان عقب لقائهما الثنائي وترؤسهما للمحادثات على مستوى الوفود في قصر السلام بمدينة جدة.


وتفحص أردوغان وبن سلمان السيارة لفترة في ساحة القصر.


وعاد الرئيس التركي إلى الفندق الذي يقيم فيه بسيارة "توغ" التي يقودها بن سلمان.


واللون الأبيض للسيارة يحمل اسم "باموق قلعة"، كناية للصخور الكلسية البيضاء التي تشبه القطن في منطقة باموق قلعة السياحية بولاية دنيزلي غربي تركيا.
وكان أردوغان وصل إلى جدة الإثنين في إطار زيارة رسمية للمملكة حيث عقد جلسة مباحثات ولقاء ثنائيا مع ولي العهد محمد بن سلمان، وتم التوقيع على 5 مذكرات تفاهم في أكثر من مجال بين البلدين.

 


روسيا اليوم

 




 

 


 

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