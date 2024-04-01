الإثنين 01-04-2024
الوكيل الاخباري
 

مالطا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر نيسان

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الإثنين، 01-04-2024 08:58 ص

مالطا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر نيسان

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الوكيل الاخباري- تتولى دولة مالطا اعتبارا من اليوم الاثنين، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لشهر نيسان خلفا لليابان.

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وستعقد مندوب مالطا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفيرة فينيسا فريزر مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم بتوقيت نيويورك تطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.


ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و 10دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي بالإضافة إلى مالطا، الجزائر، سويسرا، موزمبيق، اليابان، غويانا، كوريا الجنوبية، سلوفانيا، سيراليون والأكوادور.


ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

 

 

 




 

 


 

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