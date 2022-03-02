ماليزيا ترفض رسو سفينة روسية في مينائها الدولي

الوكيل الاخباري - رفض مشغل ميناء منطقة كولال لينجي الدولي الماليزي، منح الترخيص لسفينة روسية تحمل إمدادات النفط الخام، بالرسو في الميناء.

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وبحسب وكالة الأنباء الماليزية، ذكرت وزارة النقل الماليزية في بيان لها، الأربعاء، أن السفينة، التي كان من المتوقع أن ترسو في هذا الميناء يوم السبت المقبل 5 آذار، مرفوضة لضمان عدم انتهاك العقوبات الدولية.



وأوضحت الوزارة، أن تقارير إعلامية ذكرت، أن السفينة المسجلة باسم ليندا، تم إدراجها ضمن العقوبات الدولية، مشيرة إلى أن الوزارة ستواصل مراقبة هذا الأمر استنادًا إلى سياسة الحكومة الماليزية.



ولجأ الغرب إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا، في محاولة لإيقاف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



