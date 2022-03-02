الخميس 03-03-2022
الوكيل الاخباري

بايدن لا يستبعد حظر واردات النفط الروسي

كندا تحيل الوضع في أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية

4 مقاتلات روسية تنتهك المجال الجوي السويدي

موسكو تتوقع مناقشة وقف إطلاق النار في محادثات الخميس

مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع

تنفيذ تمرين عسكري أردني فرنسي مشترك

حل لجنة فرع نقابة الصحفيين في الشمال

محاضرة بذكرى الإسراء والمعراج في البلقاء التطبيقية

آل البيت تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني

موسكو تنفي أنباء طرد السفير الأمريكي لديها

الأربعاء، 02-03-2022 04:39 م

ماليزيا ترفض رسو سفينة روسية في مينائها الدولي

Z2zuh59e3BtFI4MfzaT6xJNUqXddGxt3FA3yrCDT


الوكيل الاخباري - رفض مشغل ميناء منطقة كولال لينجي الدولي الماليزي، منح الترخيص لسفينة روسية تحمل إمدادات النفط الخام، بالرسو في الميناء.

اضافة اعلان

وبحسب وكالة الأنباء الماليزية، ذكرت وزارة النقل الماليزية في بيان لها، الأربعاء، أن السفينة، التي كان من المتوقع أن ترسو في هذا الميناء يوم السبت المقبل 5 آذار، مرفوضة لضمان عدم انتهاك العقوبات الدولية.


وأوضحت الوزارة، أن تقارير إعلامية ذكرت، أن السفينة المسجلة باسم ليندا، تم إدراجها ضمن العقوبات الدولية، مشيرة إلى أن الوزارة ستواصل مراقبة هذا الأمر استنادًا إلى سياسة الحكومة الماليزية.


ولجأ الغرب إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا، في محاولة لإيقاف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

بايدن لا يستبعد حظر واردات النفط الروسي

2202228234113267697361

كندا تحيل الوضع في أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية

5f529ace4236041a07570857

4 مقاتلات روسية تنتهك المجال الجوي السويدي

image (7)

موسكو تتوقع مناقشة وقف إطلاق النار في محادثات الخميس

601535364236043084011241

موسكو تنفي أنباء طرد السفير الأمريكي لديها

w

الجمعية العامة تصوّت لصالح قرار يدين العدوان على أوكرانيا

أخبار متعلقة
20220205_1644073326-39

عمي علي "الصحراوي".. أنامل خمسينية قادت مراحل إنقاذ الطفل ريان الأخيرة.. تعرَّف عليه

main_image61fe75b6e0d73

تزامناً مع تعاطف الملايين مع ريان.. اختطاف الطفل فواز قطيفان في سوريا يجتاح تويتر

7fc36c3f-e197-4c85-a699-f5ac2bc08096_16x9_1200x676

لبنان: ضبط لبنانية متورطة بتهريب 150 ألف حبة كبتاجون إلى إحدى الدول العربية

bf392962-328a-4539-a306-f5d9905f581d_16x9_1200x676

تركيا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس كورونا

bvbbbbbbbbbbbdddddgggggfffffffffffggggggg

ما حقيقة الفيديو المتداول لاخراج الطفل ريان من البئر؟

اااااا

بعد اربعة ايام داخل البئر.. ماذا سيحدث لجسم الطفل ريان؟