مجلس الأمن يلتئم الجمعة لمناقشة هجمات الحوثي على أبوظبي

الوكيل الاخباري - يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة جلسة مشاورات مغلقة بشأن الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية على العاصمة الإماراتية، أبوظبي، الإثنين الماضي.

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وقالت مصادر دبلوماسية، الخميس، إن الجلسة دعت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة وتقرر عقدها صباح الجمعة.



ولم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن انعقاد الجلسة، من قبل البعثة النرويجية لدى الأمم المتحدة التي تتولى رئاسة أعمال المجلس لشهر يناير/كانون الثاني الجاري.



والإثنين، شهدت أبوظبي، انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار المدينة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، تلاها قلق أممي، وإدانات عربية واسعة.



فيما أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم.

(الأناضول)

