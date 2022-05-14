السبت 14-05-2022
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السبت، 14-05-2022 09:00 ص

محمد بن راشد يبايع محمد بن زايد رئيسا للإمارات

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الوكيل الإخباري - نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قصيدة في رثاء المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

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وتضمنت القصيدة أبيات شعر لمبايعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي رئيسا لدولة الإمارات.

وأرفق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القصيدة، التي نشرها على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بصورة تجمعه مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي.


وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أبيات شعرية:


وصـبـر مـحـمـد ونـور لـه يـارب الـدرب ... نـعـم الـخـلف للسلف ريـس عـلـى الـدولة
لـي لـه نـبـايع على الطاعة بصدق وحـب ... وطـاعـة ولـي الأمـر بـالـحـق مـكـفـولة

وودعت دولة الإمارات، مساء الجمعة، قائدها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي وري جثمانه الثرى في مقبرة البطين في أبوظبي.


وأدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي، صلاة الجنازة على جثمان فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.


وأدى الصلاة أيضا شيوخ عائلة آل نهيان، وتوجه الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن والأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويكرم نزله جزاء ما قدم خلال حياة زاخرة بالعطاء والعمل كرسها بإخلاص لخدمة شعبه ووطنه وأمته والعمل الإنساني في أنحاء العالم، سائلين المولى تعالى أن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.


وشيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيوخ، جثمان الفقيد الطاهر إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.

 

العين

 




 

 


 

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