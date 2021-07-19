الإثنين 19-07-2021
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الإثنين، 19-07-2021 03:47 م

محمد بن زايد في الرياض وبن سلمان على رأس مستقبليه

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الوكيل الإخباري - وصل الرياض، يوم الاثنين، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في زيارة إلى السعودية.


وكان في استقباله والوفد المرافق لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

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كما كان في استقباله الأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.

 




 

 


 

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