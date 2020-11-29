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الأحد، 29-11-2020 12:19 م

مخاوف من حرائق غابات أستراليا بسبب درجات حرارة قياسية

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الوكيل الاخباري - شهدت بعض مناطق أستراليا ومنها مدينة سيدني أشد ليالي نوفمبر حرارة على الإطلاق، ويتوقع الخبراء استمرار الطقس الحار اليوم الأحد.

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وسجلت سيدني 40 درجة مئوية، أمس السبت، بينما اقتربت الحرارة من 45 درجة في مناطق بولاية نيو ساوث ويلز في الغرب، وفي الجنوب، وفي شمال ولاية فيكتوريا، حسبما ذكرت رويترز.

وتوقع خبراء الأرصاد موجة حارة تستمر من خمسة إلى ستة أيام في مناطق بنيو ساوث ويلز وكوينزلاند في الجنوب الشرقي.

وتشهد أستراليا فصول صيف أشد حرارة وأطول مدة إذ وصف رئيس الوزراء سكوت موريسون الموسم الماضي "بالصيف الأسود" بسبب حرائق غابات غير معتادة أتت على نحو 30 مليون فدان وأودت بحياة 33 شخصا وما يقدر بنحو مليار حيوان.


وفرضت هيئة مكافحة الحرائق حظرا شاملا على إشعال الحرائق في معظم شرق وشمال شرق نيو ساوث ويلز.

 

 

المصدر : سبوتنك





 




 

 


 

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