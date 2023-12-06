الأربعاء 06-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الصحة في غزة: شمال القطاع بالكامل دون خدمات

زين تشغّل شبكة الجيل الخامس وتطرح الخدمة تجارياً في المملكة

معاريف: المستوطنون بتل أبيب يشتكون من عدم حمايتهم من صواريخ المقاومة

سرايا القدس تعلن استهداف قوة إسرائيلية خاصة شرق خان يونس

التربية: العطلة الشتوية تبدأ 7 كانون الثاني القادم وتستمر لأسبوعين

الإغاثة الطبية الفلسطينية: جيش الاحتلال يقتحم المستشفيات والمنازل في جنين بشكل مستمر

محلل سياسي لـ الوكيل: الفشل العسكري لجيش الاحتلال بغزة نتج عنه هستيرية أمنية

عيار 21 و18 .. اسعار الذهب بالاردن اليوم الاربعاء

الطاقة توقع 5 اتفاقيات في مؤتمر المناخ لإنتاج الهيدروجين الأخضر

النواب يعقد جلسة رقابية لمناقشة الرد الحكومي على 20 سؤالاً

عاجل

سرايا القدس تعلن استهداف قوة إسرائيلية خاصة شرق خان يونس

الأربعاء، 06-12-2023 09:45 ص

مرشح للرئاسة الأمريكية: أوكرانيا ليست دولة ديمقراطية

تنزيل (2)


الوكيل الاخباري- صرح المرشح للرئاسة الأمريكية فيفيك راماسوامي بأن أوكرانيا لا تعد دولة ديمقراطية.

اضافة اعلان

 

وأضاف أن "الأمور في أوكرانيا تسير بشكل سيئ حقا".

وستجري الانتخابات الرئاسية الجديدة في الولايات المتحدة في نوفمبر عام 2024. ويتنافس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، والمندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي وآخرون على الترشيح من الحزب الجمهوري. وأعلن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في أبريل الماضي نيته لإعادة انتخابه عن الحزب الديمقراطي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تنزيل (3)

صحيفة: الاتحاد الأوروبي يعارض تحويل الأرباح من الأصول الروسية لأوكرانيا

11

إسرائيل.. عطل في تطبيق للملاحة

تنزيل (1)

بوتين يهنئ رئيس قرغيزستان جباروف بعيد ميلاده

تنزيل

روسيا تجهّز الجيش بمدرعات جديدة ودبابات " T-90M" المعدّلة

770072_0

ناسا: كويكب يقترب من الأرض اليوم وقد يشكل خطر عليها

9

في اعتراف نادر.. جيش الاحتلال يعتذر عن تسببه بمقتل جندي لبناني

أخبار متعلقة
------------1024x525

روسيا تستخدم قدراتها في الحرب الإلكترونية لتحييد المسيرات والصواريخ الموجهة

0110

هجوم روسي كبير بالمسيرات على كييف

2022-07-08T163807Z_1136154072_RC2S7V9CCE8A_RTRMADP_3_USA-ABORTION-BIDEN

بايدن: مليشيات تابعة لإيران استهدفتنا بالعراق وسوريا

655e50fc4236041bcf6c3ef9

شولتس يدعو لوضع حد للأزمة الأوكرانية

6549c11c4c59b7366c4c07f6

ترامب يرفض دعوة زيلينسكي لزيارة أوكرانيا والاستماع لشرح من 24 دقيقة

و

نيويورك تايمز: ترامب يتقدم على بايدن في 5 ولايات متأرجحة بالانتخابات