الخميس 09-09-2021
الوكيل الاخباري

ميركل تكشف أول شيء ستفعله بعد الخروج من الحكم

مصدر في القاهرة يكشف تفاصيل المحادثات بين مصر وتركيا

مسؤولة بالأمم المتحدة: خوف لا يصدق يخيم على النساء في أفغانستان

10 قتلى على الأقلّ في حريق بمستشفى لعلاج مرضى كورونا في مقدونيا الشمالية

البرازيل تسجل 250 وفاة بسبب كورونا خلال 24 ساعة

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الولايات المتحدة

مراكز التطعيم ليوم الخميس

13 وفاة و399 إصابة جديدة بكورونا في مصر

دراسة تفجر مفاجأة وتكشف ملك الديناصورات الجديد

شركة سويدية تستحوذ على تطبيق ذكي أطلقه أردنيان مقابل 205 ملايين دولار

الخميس، 09-09-2021 04:56 ص

مسؤولة بالأمم المتحدة: خوف لا يصدق يخيم على النساء في أفغانستان

61393a6db3fbf


الوكيل الإخباري - قالت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة الأربعاء، إن غموض موقف حركة طالبان من النساء في أفغانستان أثار بينهن "خوفا لا يصدق" في أنحاء البلاد، وأشارت إلى ورود أنباء يومية عن كبح حقوق المرأة.

اضافة اعلان


وأضافت أليسون دافيديان نائب رئيسة الوكالة المعنية بشؤون النساء في أفغانستان بالأمم المتحدة أن بعض النساء منعن من مغادرة المنازل دون مرافقة قريب لهن من الذكور بينما أجبرت نساء في بعض الأقاليم على ترك العمل وجرى استهداف مراكز تحمي النساء الفارات من العنف المنزلي وامتلأت المنازل التي تستضيف المدافعات عن الحقوق عن آخرها.


وقالت دافيديان متحدثة من كابول للصحفيين في نيويورك "الافتقار للوضوح في موقف طالبان من حقوق النساء تسبب في انتشار خوف لا يصدق. وهذا الخوف ملموس في أنحاء البلاد".


وتابعت قائلة "الذكريات لا تزال حاضرة عن حكم طالبان في التسعينيات عندما تم فرض قيود صارمة وقاسية على حقوق المرأة وبالتالي فالنساء والفتيات خائفات بشكل يمكن تفهمه".
وتعهد قادة طالبان باحترام حقوق النساء بما يتسق مع الشريعة الإسلامية.
وقالت دافيديان عن إعلان طالبان تشكيل حكومة خالية من النساء "الإعلان فوت على طالبان فرصة حاسمة لتظهر للعالم أنها تبني حقا مجتمعا شاملا ينعم بالرفاهية".
وتعمل وكالة الأمم المتحدة المعنية بالنساء في العالم من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين النساء.

 

المملكة 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6139535642360405ff0791e1

ميركل تكشف أول شيء ستفعله بعد الخروج من الحكم

613928d54236041150645905

مصدر في القاهرة يكشف تفاصيل المحادثات بين مصر وتركيا

61393bdf3db02

10 قتلى على الأقلّ في حريق بمستشفى لعلاج مرضى كورونا في مقدونيا الشمالية

1-1462512

تفاصيل تفكيك خلية لداعش خططت لضرب مواقع بكردستان العراق

61393284931a2

وزير الدفاع الأميركي يلغي زيارة إلى السعودية

1-1462507

وزارة الداخلية المغربية تعلن نسبة المشاركة في الانتخابات

أخبار متعلقة
612527374c59b774ca250e41

ميركل: لا تمديد للموعد النهائي لعمليات الإجلاء من كابول

كابول

أوكرانيا تعلن عن اختطاف طائرة لها في أفغانستان

000_Hkg2877607-e1605804739530

أستراليا تجلي أكثر من 300 شخص خلال الليل من أفغانستان

612131c24236047b257c9242

البنتاغون: أوستن لن يستقيل على خلفية التطورات في أفغانستان

6120ef6b42360455a9764cee

الولايات المتحدة تحذر رعاياها من الذهاب إلى مطار كابول

1-1457601

المئات "محشورون" في طائرة عسكرية.. ما قصة الصورة الغريبة؟