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الإثنين، 28-09-2020 04:55 ص

مساعدات دولية عاجلة الى السودان

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الوكيل الاخباري - وقّع الاتحاد الأوروبي وعدد من دوله والبنك الدولي اتفاقية بـ188 مليون دولار (نحو 161 مليون يورو) لتمويل مساعدة مباشرة للعائلات المحتاجة في السودان، وفق ما أفادت وكالة السودان للأنباء.

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ويسعى "برنامج دعم الأسر" (ثمرات) الى تقديم مساعدات مالية لثمانين بالمئة من سكان البلاد، أي 32 مليون شخص، تبلغ 500 جنيه سوداني (تسعة دولارات بحسب سعر الصرف الرسمي/ 2,10 دولار بحسب سعر الصرف في السوق السوداء) للفرد شهريا على مدى عام، وفق البنك الدولي.


وتبلغ القيمة الإجمالية للبرنامج 1,9 مليار دولار.

 

المصدر - سكاي نيوز 


 




 

 


 

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