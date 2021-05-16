مسيرة في العاصمة القبرصية دعما لفلسطين

الوكيل الإخباري - نظم حزب أكيل القبرصي الشيوعي، اليوم الأحد، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني استنكارا لسياسة الترانسفير والترحيل القصري التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي الشيخ جراح في القدس، وتضامنا مع قطاع غزة أمام العدوان الهمجي الذي يتعرض له.

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وشارك المئات من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية، بالإضافة إلى أهالي جزيرة قبرص، في المسيرة الاحتجاجية التي انطلقت من ساحة الليدرا بنيقوسيا، وجابت شوارع العاصمة.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والقبرصية وبعض الصور التي توثق وحشية الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه المباشر للأطفال والنساء، ورددوا الهتافات الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة، والمنددة باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين ومقدساته، والجرائم المرتكبة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة.

المصدر : وفا