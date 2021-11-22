مشاورات روسية سريلانكية حول قضايا الأمن

الوكيل الإخباري-أجرى سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف في مدينة كولومبو، اليوم الاثنين، مشاورات مع سكرتير وزارة دفاع سريلانكا كمال غوناراتني حول قضايا الأمن، وفق ما جاء في بيان للمجلس.





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وجاء في البيان الذي نشر على موقع مجلس الأمن الروسي، أن المشاورات التي شارك فيها ممثلو الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية للبلدين تناولت "سبل تعميق التعاون بين روسيا وسريلانكا".



وأشار البيان إلى أن اللقاء ركز على "تفعيل التنسيق الثنائي حول ملف مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تنظيم تبادل مواد تحليلية حول شخصيات وجهات ضالعة في أنشطة إرهابية".



كما ذكر البيان أن باتروشيف وغوناراتني بحثا بشكل مفصل التهديدات في مجال الأمن المعلوماتي، بما في ذلك مكافحة الجرائم السيبرانية.



وتابع أن الوفدين تناولا أيضا "التعاون العسكري والعسكري التقني والمواضيع المتعلقة بضمان الاستقرار الاجتماعي السياسي والنظام العام والسلامة الصحية الوبائية".



كما ذكر مجلس الأمن الروسي أن الطائرة التي وصل باتروشيف إلى كولومبو على متنها نقلت إلى العاصمة السريلانكية شحنة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من فيروس كورونا كمساعدة إنسانية لسريلانكا.

روسيا اليوم