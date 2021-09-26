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الأحد، 26-09-2021 07:41 ص

مصرع 13 فردا في الجيش اليمني بقصف استهدف حفلا عسكريا

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الوكيل الإخباري - لقي 13 عنصرا من الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا في البلاد حتفهم، بقصف صاروخي يعتقد أن جماعة "أنصار الله" الحوثية شنته في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

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ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر عسكري يمني قوله إن "قصفا يعتقد أنه بصاروخ باليستي استهدف حفلا نظمه الجيش اليمني بمناسبة الذكرى الـ59 لثورة الـ26 من سبتمبر، في ثكنة بمديرية مِيدي الساحلية شمال غربي حجة".


وأضاف أن "القصف أوقع ثلاثة قتلى و10 جرحى من المشاركين في الاحتفال".
ولم يصدر أي تعليق عن جماعة "أنصار الله" حول الاعتداء.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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