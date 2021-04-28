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الأربعاء، 28-04-2021 02:22 م

مصرع 8 أشخاص في حريق بنُزل غير قانوني في لاتفيا

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الوكيل الإخباري- لقي ثمانية أشخاص، بينهم أجانب، وفاتهم في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، في حريق شب في نزل كان يعمل على ما يبدو بشكل غير قانوني في وسط ريغا، عاصمة لاتفيا.

وقال رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ في خدمة الإطفاء الحكومية في لاتفيا، إنهم هرعوا إلى موقع الحريق في شارع ميركيلا في قلب ريغا حوالي الساعة 5 صباحا، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

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واشتعلت النيران في الطابق السادس من المبنى والسقف، وعثر رجال الإنقاذ على ثمانية قتلى. وقالت وكالة أنباء البلطيق الإخبارية إنهم أخلوا 24 آخرين من المبنى.


وبث تلفزيون لاتفيا الحكومي لقطات لألسنة اللهب تتساقط من أعلى المبنى، وسيارات إطفاء عدة وسلم يمتد إلى الأعلى، حيث كان اثنان من رجال الإطفاء يصوبان خرطوما من الماء على الحريق.


وقالت السلطات في لاتفيا إن المبنى المملوك للدولة كان على ما يبدو يضم نزلا غير قانوني أجرى مشغلوه مؤخرا أعمال تجديد غير مصرح بها.


فيما قال عمدة ريغا مارتينز ستاكيس للصحافيين إن بعض الضحايا أجانب. ويقع المبنى في المركز التجاري لمدينة ريغا بالقرب من محطات الحافلات والسكك الحديدية الرئيسية في المدينة.

 

المصدر- سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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