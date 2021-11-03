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الأربعاء، 03-11-2021 01:25 م

مصر.. إحباط تهريب شحنة مخدرات

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الوكيل الإخباري-تمكنت السلطات المصرية من إحباط محاولة تهريب 215 ألف قرص كبتاغون مخدرة مخبأة أسفل حمولة فاكهة، إلى داخل البلاد، عبر ميناء نويبع البحري.

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وفي التفاصيل، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مصر، بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن الموانئ، اعتزام أحد الأشخاص، وهو يحمل جنسية إحدى الدول، ويعاونه مستخلص جمركي يحمل ذات الجنسية، وهما متواجدان خارج البلاد، بجلب كمية كبيرة من عقار الكبتاغون المخدر عبر ميناء نويبع البحري.
واستخدم المتهم شاحنة "براد" دون علم قائدها، وقام بإخفاء الحبوب ضمن شحنة كبيرة من الفاكهة.


وبعد تفتيش الشاحنة، تم ضبط أقراص الكبتاغون، وقدرت قيمتها بـ7 ملايين وخمسمائة ألف جنيه مصري، أي ما يعادل نحو نصف مليون دولار.

 

روسيا اليوم

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