مصر .. السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن السكة الحديدية

الوكيل الإخباري- أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، توجيهات جديدة في البلاد متعلقة بالعنصر البشري في السكة الحديدية، والموانئ.



وأكد على "الارتقاء بالعنصر البشري في السكة الحديدية، وتدريب العاملين بها، وانتقاء الكوادر من خريجي كليات الهندسة والتكنولوجيا، للعمل بالسكة الحديدية، مع تدريبهم على أحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال بالخارج وكذلك بالمعاهد التعليمية للقوات المسلحة".

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أما على صعيد تطوير منظومة الموانئ، وجه السيسي بإعداد دراسة متكاملة لإنشاء "ميناء المكس" بين ميناء الإسكندرية و ميناء الدخيلة، وذلك لينضم لمجموعة الموانئ المصرية المطورة وفق أعلى المعايير على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يتماشى مع مكانة مصر الجغرافية كهمزة وصل بين الشرق والغرب.



المصدر- روسيا اليوم