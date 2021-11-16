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الثلاثاء، 16-11-2021 12:26 م

مصر .. انفجار بالجيزة يخلف جرحى-صور

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الوكيل الإخباري-أدى انفجار انبوب غاز في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة في مصر إلى حدوث تصدع وسقوط جدران وحوائط بأحد العقارات وسقوط مصابين.

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ونتج الحادث عن تسرب غاز أدى إلى انفجار أنبوب الغاز، مما تسبب في تصدع جدران وحوائط العقار وسقوط جزء منها.


وذكر شهود عيان أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومعاينة المكان، لكشف كافة الملابسات.


روسيا اليوم

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