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الأربعاء، 05-05-2021 03:38 م

مصر: تحديات مائية أبرزها إجراءات إثيوبيا بشأن سد النهضة

سد النهضه


الوكيل الإخباري - قال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إن بلاده تواجه العديد من التحديات المائية، وعلى رأسها الإجراءات أحادية الجانب من إثيوبيا فيما يخص سد النهضة.

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وأوضح وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لملتقى "حوار المناخ" الافتراضي، المنعقد تحت عنوان "سُبل تأقلم قطاع المياه مع التغيرات المناخية"، والذي ينظمه "ائتلاف العمل من أجل التكيف"، أن مصر من أكثر بلاد العالم جفافا.


وأضاف عبد العاطي: "تبلغ الفجوة المائية نقص 90 في المئة من الموارد المتجددة، يتم التغلب عليها من خلال استيراد 54 في المئة من المياه وإعادة استخدام 42 في المئة من المياه المتجددة".


ولفت المسؤول المصري إلى أن "97 في المئة من موارد المياه المتجددة تأتي من خارج الحدود".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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