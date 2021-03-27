مصر تطلق الحملة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال

الوكيل الإخباري - أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين المقيمين في مصر من عمر يوم وحتى 5 سنوات، وذلك لمدة 4 أيام.

اضافة اعلان



وقالت إن عملية التطعيم ستنطلق يوم الأحد 28 آذار إلى يوم 31 منه وتستهدف تطعيم 16.7 مليون طفل بالمجان.



وتأتي الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويا، للحفاظ على مصر خالية من المرض.



وأوضح خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بجرعتين متتاليتين يهدف رفع المناعة المجتمعية ضد مرض شلل الأطفال بالتزامن مع ظهور المرض بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط.



وأضاف مجاهد أنه سيتم تنفيذ الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى جميع محافظات مصر، حيث يتم التطعيم من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومواقف المواصلات العامة والسيارات.



وأشار المتحدث إلى أن التطعيم فى القرى سيتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم، من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساءا، لافتا إلى مشاركة 90 ألف شخص من الفرق الطبية للقيام بأعمال الحملة.

روسيا اليوم



