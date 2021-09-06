الإثنين 06-09-2021
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الإثنين، 06-09-2021 04:16 م

مصر: محاكمة عاجلة 7 سيدات بينهم ابنة قيادي مشهور

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الوكيل الاخباري- أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، عائشة الشاطر نجلة القيادي خيرت الشاطر و30 آخرين بينهم 6 سيدات إلى محكمة جنايات أمن الدولة.

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واتهموا في تلك القضية بتولى قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين المصريين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تم اتهامهم بالانضمام إلى هذه الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتمويلها بالأموال واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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