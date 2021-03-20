السبت 20-03-2021
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السبت، 20-03-2021 05:10 م

مظاهرة قرب مقر السفير الأمريكي في موسكو

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الوكيل الإخباري- تظاهر نشطاء إحدى المنظمات غير الحكومية الروسية أمام مقر السفير الأمريكي لدى روسيا وسط موسكو، اليوم السبت، احتجاجا على أقوال الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن عددا من نشطاء منظمة "حرس زاخار بريليبين" (التي أعلنت عزمها مواجهة المحاولات لتدبير "ثورات ملونة"في روسيا) قيدوا أيديهم بسياج المقر، مطالبين بايدن بتقديم اعتذار لبوتين وللمواطنين الروس، على تصريحاته.

وأخبرت الوكالة أن النشطاء سلموا رسالة تحمل المطالبة نفسها إلى سفارة الولايات المتحدة في موسكو.

وسبق أن رد بايدن بنعم، خلال مقابلة مع قناة "ABC" على سؤال عما إذا كان يعتبر الرئيس الروسي "قاتلا". كما قال إن بوتين "سيدفع ثمن التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية.

 وردا على هذه التصريحات، التي أثارت أصداء واسعة، اقترح بوتين على بايدن إجراء حوار على الهواء مباشرة في أقرب وقت لمواصلة المناقشات بين الطرفين، عوضا عن "تبادل الانتقادات غيابيا".

 

المصدر: روسيااليوم


 




 

 


 

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