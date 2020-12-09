مقتل 5 أشخاص بتحطم مروحية في جبال الألب الفرنسية

الوكيل الاخباري - قتل خمسة أشخاص بتحطم طائرة هليكوبتر، مساء الثلاثاء، كانت تقل ستة أشخاص في منطقة سافوي الفرنسية بجبال الألب، بينما أصيب الطيار بجروح خطيرة.

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وقال محافظ مقاطعة سافوا باسكال بولود: "تم الآن نقل الطيار وهو بحالة خطيرة جدا، وقد فقدنا خمسة أشخاص كانوا على متن الطائرة".



وأفادت مقاطعة سافوا في بيان، "إنها أرسلت ثلاث طائرات هليكوبتر لكنها لم تتمكن من الوصول إلى موقع الحادث، بسبب الضباب بينما كانت فرق الإنقاذ تحاول الاقتراب من موقع الحادث برا.



Five killed, one injured in a rescue #helicopter crash Tuesday evening in the French Alps in Savoie, southeast #France ; French President Emmanuel Macron tweeted, "Support from the Nation to the families, friends and colleagues of these French heroes." (file photo) pic.twitter.com/92ei96cgZG December 8, 2020

هذا وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، مساء الثلاثاء أن مروحية كانت تقل 6 أشخاص تحطمت، في مقاطعة سافوا في جبال الألب شرقي فرنسا.ويشارك أكثر من 40 فردا حاليا في عمليات البحث والإنقاذ.



وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على موقع "تويتر"، "لإنقاذ الأرواح، يتحملون كل المخاطر. الليلة في سافوا، توفي 3 من أعضاء فرقة الإنقاذ الجوي الفرنسية و2 من وحدة سي آر إس الألب في حادث تحطم مروحية".



وأضاف ماكرون أن جريحا يكافح من أجل الحياة، معربا عن تعازيه لأسر وأصدقاء وزملاء "هؤلاء الأبطال الفرنسيين".



و"سي آر إس الألب" هي وحدة تابعة للشرطة الوطنية متخصصة في الإنقاذ الجبلي في جبال الألب.



أما مجموعة (ساف) فهي شركة خاصة تمتلك حوالي 40 طائرة هليكوبتر تغطي عمليات من بينها الإنقاذ في حالات الطوارئ ونقل الركاب والأعمال الجوية.







المصدر : سبوتنك







