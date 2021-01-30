السبت 30-01-2021
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السبت، 30-01-2021 01:53 م

منح الجنسية وجواز السفر الاماراتي مجاناً لهذه الفئات

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الوكيل الاخباري - قررت الامارات وبتوجيهات من رئيس الدولة اجراء تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.

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والهدف من هذا الاجراء هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية حيث سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.

 

وتم وضع معايير واضحة لكل فئة وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها .

 


 

 


 




 

 


 

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