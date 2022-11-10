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الخميس، 10-11-2022 11:03 ص

موسكو تؤكد عدم حضور بوتين قمة العشرين في أندونيسيا

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الوكيل الإخباري- قالت السفارة الروسية في إندونيسيا إن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيرأس الوفد الروسي في قمة مجموعة العشرين، وقد يشارك الرئيس بوتين عبر تقنية الفيديو.

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وقال ألكسندر توماكين، الملحق الصحفي بالسفارة الروسية في جاكرتا، لوكالة نوفوستي، إن الوفد الروسي في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا سيرأسه وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وأضاف المتحدث: "شكل وآلية مشاركة الرئيس فلاديمير بوتين قيد الإعداد. ربما يشارك في القمة عبر تقنية الفيديو".

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أكد في تصريحات سابقة، حضور روسيا قمة مجموعة العشرين المزمعة في بالي الإندونيسية، مشيرا إلى أن صيغة الحضور الروسي سيتم تحديدها في وقت لاحق.

وتعقد القمة السابعة عشرة لمجموعة العشرين في بالي يومي 15 و 16 نوفمبر الجاري. 

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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