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السبت، 27-05-2023 04:28 م

موسكو تحذر من خطورة استفزازات كوسوفو ضد الصرب على أمن منطقة البلقان

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الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية الروسية، "تصرفات بريشتينا الاستفزازية المناهضة لصربيا، والتي تقترب من مرحلة حرجة وتهدد أمن البلقان".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان، "ندين بشدة خطوات بريشتينا الاستفزازية التي دفعت الوضع إلى مرحلة ساخنة، وتشكل تهديدا أمنيا مباشرا لمنطقة البلقان بأكملها.. تتحمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المسؤولية الكاملة عن ذلك".

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وأضافت، "إننا نراقب بقلق التدهور القادم للوضع في إقليم كوسوفو وميتوهيا (جمهورية صربيا) المتمتع بالحكم الذاتي، حيث يستمر الاضطهاد والعنف الذي ينظمه متطرفو ألبان كوسوفو ضد السكان الصرب الأصليين".

وتابعت زاخاروفا: "ومسؤولية ذلك بالكامل تقع على عاتق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. إذ لم يفعلوا شيئا لإعادة القيادة الألبانية إلى رشدها وجعلها تفي بالالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاقيات بروكسل عامي 2013 و2015".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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