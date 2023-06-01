موسكو تكمل أعمال الترميم في المنازل التي أخليت بعد هجوم الطائرات المسيرة

الوكيل الإخباري- اكتملت جميع أعمال الترميم في منازل العاصمة الروسية موسكو التي تم إخلاؤها يوم أمس بعد سقوط الطائرات المسيرة.

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أعلن عن ذلك اليوم الخميس عمدة المدينة سيرغي سوبيانين في منشور له بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع: "لقد قمنا بجميع عمليات الإصلاح في المنازل التي تم إجلاء سكانها، إضافة إلى فحص الهياكل من أجل تحديد أي أضرار خفية محتملة. وتم القضاء على جميع الأضرار، وإمدادات الموارد في المنازل تعمل بشكل طبيعي".



وأشار سوبيانين إلى أنه تم ترميم الزجاج حتى يتمكن الناس من العودة إلى شققهم في أسرع وقت ممكن، وعند الضرورة، قام المتخصصون بإصلاح الاتصالات الهندسية واستبدال العناصر التالفة في الشقق والمداخل. واختتم العمدة حديثه قائلا: "لقد عاد جميع السكان إلى حياتهم الطبيعية. وأشكر موظفي الخدمات المدنية على عملهم السريع والمنسق للغاية".



وكانت طائرات مسيرة أوكرانية قد هاجمت موسكو ومناطقها صباح يوم أمس الثلاثاء، بلغ عددها، وفقا لوزارة الدفاع الروسية ثمان طائرات، تم إسقاط خمسة منها، وتم التعامل مع الثلاثة الباقية بواسطة الحرب الإلكترونية.

روسيا اليوم