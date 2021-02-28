الأحد 28-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

أمير قطر يجري اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي

هيئة الاستثمار تعلق الدوام يوم غد الإثنين

تفاصيل الحالة الجوية يوم الإثنين - تحذيرات

نقل الجناح الجوي للأمن العام إلى سلاح الجو الملكي

تعميم على جميع الجامعات والكليات الأردنية

الجامعة الأردنية تبحث التعاون مع جامعة الفارابي الكازاخية

بيان صادر عن وزارة التعليم العالي

ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا بالاردن اليوم

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

تعيين الأمير مرعد بن رعد بن زيد كبيرا للأمناء في الديوان الملكي الهاشمي

الأحد، 28-02-2021 03:57 م

وطاقمها على قيد الحياة

موسكو: مروحية روسية تنفذ هبوطا اضطراريا في سوريا

603b604c4236042bb87847c0
من المصدر


الوكيل الإخباري - على خلفية ورود أنباء عن تحطم مروحية روسية في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، أعلنت موسكو أن الطائرة نفذت هبوطا اضطراريا لأسباب فنية، وأن أفراد طاقمها على قيد الحياة.

اضافة اعلان

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الحادث وقع اليوم الأحد أثناء تنفيذ مروحية من طراز "مي-35" دورية جوية فوق محافظة الحسكة، مشيرة إلى أن أفراد طاقمها نقلوا على وجه السرعة إلى المطار وليس هناك أي خطر على حياتهم.


ولفتت الوزارة إلى أن طاقم المروحية أكد عدم تعرضها لإطلاق النار.
ويأتي ذلك على خلفية ورود تقارير إعلامية مفادها بأن المروحية تحطمت بين قريتي الريحانية والقاسمية الواقعتين غرب ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، على بعد نحو كيلومترين فقط عن محطة الأبقار التي تتخذ منها القوات الروسية قاعدة عسكرية لها.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image603bbce739366

أمير قطر يجري اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي

15626182876832004

أردوغان يكشف تفاصيل دخوله السجن.. فيديو

454564545454545

وفاة 7 أشخاص وإصابة 10 بجروح إثر تفجير إرهابي في العراق

2202114132817907872545

الخارجیة الإيرانية تستدعي سفير تركيا في طهران

603b7bc54236043a48475501

ميانمار.. مصرع متظاهرين برصاص الشرطة

603b81804c59b72451034d3f

الصومال .. محاولة اغتيال فاشلة ضد مسؤول في مقديشو

أخبار متعلقة
1

سوريا.. قتيلان و7 جرحى بتفجير سيارة مفخخة

n8caG

سوريا تكشف تفاصيل عملية تبادل أسرى مع الاحتلال

١-477-730x438

بالفيديو.. مقاتلة أمريكية تطارد صاروخا جويا

602974d5423604370e6df50a

العثور على طائرة مسيرة وصاروخين على الحدود العراقية السورية

1034151376_0_173_3072_1835_1000x541_80_0_0_9ce3a6351e82b9602a6678398c94b68f

سوريا.. انفجار قنبلة صوتية قرب الجولان

1022419744_0_70_3092_1743_1000x541_80_0_0_827198a7d2b5b242c1118217544a9894

الدفاعات الجوية الروسية تصد هجوما صاروخيا على قاعدة حميميم الجوية