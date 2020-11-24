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الثلاثاء، 24-11-2020 07:41 ص

نصف الأمريكيين تقريبا يودون ترشحه

موقع أمريكي : ترامب يفكر بالترشح للرئاسة في عام 2024

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دونالد ترامب


الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع للرأي العام الأمريكي، تم نشره أمس، أن حوالي 47٪ من سكان الولايات المتحدة، يؤيدون ترشيح الرئيس الحالي للبلاد دونالد ترامب، للرئاسة في عام 2024.

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وجرت الدراسة، في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر. وشارك فيها 1873 ناخبا مسجلا. وبلغ هامش الخطأ حوالي 2,26 نقطة مئوية.

 

وفي 9 نوفمبر، أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مصادر أن ترامب يفكر في الترشح مرة أخرى للرئاسة في عام 2024.


ووفقا للدراسة التي أجرتها صحيفة The Hill مع مؤسسة هاريس للدراسات الاجتماعية، يؤيد هذه الفكرة بشكل أساسي أنصار الحزب الجمهوري 75٪ من الذين تم استطلاع آرائهم. وبلغت نسبة أنصار الحزب الديمقراطي بين المشاركين في الاستطلاع، فقط 24٪ فقط.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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