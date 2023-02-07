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الثلاثاء، 07-02-2023 07:58 م

نائب الرئيس الأمريكي ستحضر مؤتمر ميونيخ للأمن

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الوكيل الإخباري - تقوم نائب الرئيس الأميركي كامالا هاريس بزيارة إلى ألمانيا بين 16 و18 فبراير لحضور مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن، وفق ما أعلنت أمس الاثنين المتحدثة باسمها.

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وستنتهز هذه المناسبة التي تجمع زعماء من جميع أنحاء العالم، وتجري بعد مرور عام تقريبًا على بدء "الهجوم الروسي غير المبرر.. للتأكيد على الوحدة والتصميم بين ضفتي المحيط الأطلسي"، بحسب بيان صادر عن المتحدثة كيرستن آلن.


تهدف رحلة كامالا هاريس أيضًا إلى تسليط الضوء على "الزعامة العالمية للولايات المتحدة" و"التزامها الدائم دعم أوكرانيا".


وأوضحت المتحدثة أن نائب الرئيس ستلقي كلمة وستلتقي مع القادة، في سعيها إلى "مواصلة الانخراط الدبلوماسي" الأميركي بشأن الحرب في أوكرانيا و"قضايا إقليمية وعالمية أخرى".


تُعقد الدورة التاسعة والخمسون لمؤتمر ميونيخ للأمن في الفترة من 17 إلى 19 فبراير.

 

البيان

 




 

 


 

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