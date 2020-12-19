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السبت، 19-12-2020 03:09 م

أطفال مخطوفون

نيجيريا .. تفجير نفذته انتحارية وضحايا

تت
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أسفر تفجير نفذته مراهقة انتحارية، مساء الجمعة في شمال شرق نيجيريا، عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح بالغة.

وذكرت مصادر أمنية وإنسانية في نيجيريا، أن الهجوم وقع في مدينة كوندوغا على بعد 38 كيلومترا من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو.

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وأكد إبراهيم ليمان، المسؤول في ميليشيا موالية للحكومة النيجيرية ، أن المراهقة البالغة 17 عاما، فجرت نفسها وسط مجموعة رجال كانوا متجمعين قرب منزل زعيم في البلاد.


ويحمل هذا الهجوم الانتحاري، بصمة "بوكو حرام" التي تستخدم النساء الانتحاريات لشن هجمات ضد مدنيين في هذه المنطقة منذ اندلاع التمرد عام 2009.


ويأتي اعتداء الجمعة، بعد أسبوع من خطف مئات الأطفال والمراهقين من جانب مجرمين يعملون لصالح "بوكو حرام"، في شمال غرب البلاد، رغم أنها منطقة واقعة على بعد مئات الكيلومترات من معقل الجماعة.


وأفرج الجمعة عن 344 من التلاميذ بعد مفاوضات مع السلطات وعادوا إلى عائلاتهم، إلا أن عدد الأطفال الذين لا يزالون مخطوفين، يبقى مبهما.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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