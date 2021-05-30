هاشتاغ انفلات مشاهير السعودية يتصدر تويتر

الوكيل الاخباري - تصدر هاشتاغ #انفلات_مشاهير_بالسعودية اليوم منصة تويتر في المملكة بعد تداول مقاطع فيديو لحفل خاص في العاصمة السعودية الرياض.
وبحسب الناشطين فقد أحيا الحفل مجموعة من المشاهير دون مُراعاة للذوق العام والإحترازات الصحية من فيروس كورونا.
كما وطالب ناشطون بمعاقبة منظمي الحفل والحاضرين، مؤكدين أن الشهرة لا تعني أن صاحبها فوق القانون.
#انفلات_مشاهير_بالسعوديه— ابو بسمة (@abo_basmh5001) May 30, 2021
طبيعي ما يحدث.. لماذا ؟
اغلبهم شباب في العمر بل بعضهم لم يصل سن الرشد وجرت ع ايديهم الفلوس فماذا تتوقع من شباب اغتنوا بكل سهوله ولا تعب
وكلمة شباب ( تعني الجنسين )
#انفلات_مشاهير_بالسعوديه— عبداللطيف الجمل (@AbdullatifZhran) May 30, 2021
ماذا ننتظر من شخص فارغ مغلّف بالشهرة الساذجة والممجوجة ..
اختفى المشاهير الحقيقيون الذين يُقدّمون للمجتمع نماذج مثلى في كل مجال وظهر مشاهير الكراتين والذين من وقت لآخر يُقدّمون ما لا يسر الناظرين ولا يرقى لقبول العارفين والله المستعان
#انفلات_مشاهير_بالسعوديه— مضاوي (@madhawy__) May 30, 2021
كل منفلت ومنفلته يتوقف عند حده ويكون عبرة لغيره، من متى تظهر عندنا هالأمور المخزية اللي لا تمت للدين والقيم والأخلاق بصلة، ومن متى الحفلات والرقص والغناء والجمعات اللي عندنا بطريقة غربية وتعري وإنحطاط؟! ما نقول إلا اللهم أهدي ضال المسلمين وردهم إليك🤲🤲