الأحد 30-05-2021
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الأحد، 30-05-2021 10:29 م

هاشتاغ انفلات مشاهير السعودية يتصدر تويتر

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تعبيرية


الوكيل الاخباري - تصدر هاشتاغ #انفلات_مشاهير_بالسعودية اليوم منصة تويتر في المملكة بعد تداول مقاطع فيديو لحفل خاص في العاصمة السعودية الرياض.

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وبحسب الناشطين فقد أحيا الحفل مجموعة من المشاهير دون مُراعاة للذوق العام والإحترازات الصحية من فيروس كورونا.


كما وطالب ناشطون بمعاقبة منظمي الحفل والحاضرين، مؤكدين أن الشهرة لا تعني أن صاحبها فوق القانون.

 

 

 

 

 




 

 


 

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