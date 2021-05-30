هاشتاغ انفلات مشاهير السعودية يتصدر تويتر

الوكيل الاخباري - تصدر هاشتاغ #انفلات_مشاهير_بالسعودية اليوم منصة تويتر في المملكة بعد تداول مقاطع فيديو لحفل خاص في العاصمة السعودية الرياض.

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وبحسب الناشطين فقد أحيا الحفل مجموعة من المشاهير دون مُراعاة للذوق العام والإحترازات الصحية من فيروس كورونا.



كما وطالب ناشطون بمعاقبة منظمي الحفل والحاضرين، مؤكدين أن الشهرة لا تعني أن صاحبها فوق القانون.

#انفلات_مشاهير_بالسعوديه

طبيعي ما يحدث.. لماذا ؟

اغلبهم شباب في العمر بل بعضهم لم يصل سن الرشد وجرت ع ايديهم الفلوس فماذا تتوقع من شباب اغتنوا بكل سهوله ولا تعب

وكلمة شباب ( تعني الجنسين ) طبيعي ما يحدث.. لماذا ؟اغلبهم شباب في العمر بل بعضهم لم يصل سن الرشد وجرت ع ايديهم الفلوس فماذا تتوقع من شباب اغتنوا بكل سهوله ولا تعبوكلمة شباب ( تعني الجنسين ) May 30, 2021

#انفلات_مشاهير_بالسعوديه



ماذا ننتظر من شخص فارغ مغلّف بالشهرة الساذجة والممجوجة ..

اختفى المشاهير الحقيقيون الذين يُقدّمون للمجتمع نماذج مثلى في كل مجال وظهر مشاهير الكراتين والذين من وقت لآخر يُقدّمون ما لا يسر الناظرين ولا يرقى لقبول العارفين والله المستعان ماذا ننتظر من شخص فارغ مغلّف بالشهرة الساذجة والممجوجة ..اختفى المشاهير الحقيقيون الذين يُقدّمون للمجتمع نماذج مثلى في كل مجال وظهر مشاهير الكراتين والذين من وقت لآخر يُقدّمون ما لا يسر الناظرين ولا يرقى لقبول العارفين والله المستعان May 30, 2021